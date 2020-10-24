مفتى الجمهورية يدلي بصوته الإنتخابي بمسقط رأسه بمركز الدلنجات بحيرة

أدلى الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية صباح اليوم السبت بصوته الإنتخابي بمسقط رأسه بمركز ومدينة الدلنجات بلجنة مدرسة الإرشاد الإبتدائية .
حيث أكد فضيلة المفتي في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته أن إنتخابات مجلس النواب اليوم هى إختبار حقيقي للمواطنين لإدراكهم كافة القضايا والتحديات، وهى خطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية للعالم كله .
وناشد فضيلة المفتي جموع المواطنين بالمشاركة فى الإنتخابات كواجب وطني ملح للحفاظ على المكتسبات، أي كان هذا الصوت فهو أمانة بين يديك تعطيه لمن يستحق .
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