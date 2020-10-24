أليو ديانج رجل مباراة الأهلي والوداد.. تعرف على التفاصيل

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، رجلاً لمباراة الفريق الأحمر مع الوداد المغربى التى أقيمت أمس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأكد معها تأهل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية للبطولة، وقدم أليو ديانج أداءً مميزاً سواء على المستوى الدفاعى أو الهجومى.

وكانت جماهير النادى الأهلى قد اختارت المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربى عقب المباراة مباشرة، فى الوقت الذى أكد فيه الإعلامى أحمد شوبير أن ديانج سيتلقى العديد من العروض الاحترافية فى أقوى الدوريات خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الأهلى.

وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.