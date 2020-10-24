قياس حرارة الناخبين المتواجدين أمام لجان انتخابات مجلس النواب بالفيوم.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم وجود موظفات تابعات لمديرية أمن الفيوم بصحبتهن كاشفات حرارية لقياس درجة حرارة الناخبين المتواجدين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

كانت فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب التى تجرى على مدار اليوم وغد.

وشهدت اللجان الانتخابية انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط اللجان وعمل كردون أمنى حول محيط اللجنة وانتشرت الشرطة النسائية للتفتيش حقائب السيدات.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ومخصص لها 284 مقعدا بينها 142 بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردى و284 بالقائمة منهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف و140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألفا و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية فى محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألفا و557 ناخبا بأصواتهم فى 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألفا و508 ناخبين بأصواتهم فى 109 لجان فرعية.