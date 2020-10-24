تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام العملية الانتخابية في مركز ومدينة الواحات البحرية

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين انتظام العملية الانتخابية في مركز ومدينة الواحات البحرية حيث بلغ عدد اللجان الانتخابية في مركز ومدينة الواحات البحرية 9 لجان انتخابية في مختلف قرى وأنحاء المدينة.

كانت محافظة الجيزة قد أنهت استعدادتها لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح اليوم، السبت، وتستمر على مدار يومين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وجرى استقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب. وشملت الاستعدادات، في محيط المدارس واللجان والمقرات الانتخابية بمدينة الواحات البحرية، تركيب مظلات للوقاية من أشعة الشمس، وأماكن استراحة لكبار السن والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط جميع اللجان وتعقيم اللجان ومراجعة الإنارة ودورات مياه وعمل مظلات أمام المدارس.

وسبق وقامت مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب ندوة بعنوان: «المشاركة حق وواجب وطني .. مجلس نواب 2020»، استضافتها كبار العائلات فى قرية القصر بالواحات البحرية، بحضور عدد كبير من المواطنين، وشدد الحضور على أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مؤكدين أنها واجب على كل مواطن لأن إتمام الاستحقاقات الانتخابية من شأنها إرساء دعائم الديمقراطية ودعم الاستقرار وخطة الدولة في التنمية الشاملة.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.