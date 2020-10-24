حملة 100 مليون صحة ترفع شعار "انتخب واكشف" أمام اللجان في قنا.. صور

حرصت الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، على التواجد أمام اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، وخاصة مركز الوقف وذلك لحث المواطنين على الاطمئنان على أنفسهم بعد الإدلاء بأصواتهم.

وشهدت الساعات الأولى، لبدء التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، بمحافظة قنا، إقبالا من قبل الناخبين وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وتشهد محافظة قنا، منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 138 مرشحا على 9 مقاعد فقط، منهم 18 مرشحاً يتنافسون على 9 مقاعد بنظام القوائم، حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

وعلى صعيد المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر فقط بواقع 9 مقاعد فردي لكل دائرة يتنافس عليها 138 مرشحا، والدائرة الاولى مقرها مركز قنا، مكوناتها الإدارية مركز قنا-قسم قنا، خصص لها 2 مقعداً، يتنافس عليه 37 مرشحاً.

أما الدائرة الثانية، مقرها مركز قوص، مكوناتها الإدارية مراكز: قوص –قفط –نقادة، خصص لها 2 مقعداً، يتنافس عليه 41 مرشحاً.

أما الدائرة الثالثة، مقرها مركز نجح حمادة، مكوناتها الإدارية مراكز: نجح حمادى- دشنا –الوقف، خصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليه 31 مرشحاً.

أما الدائرة الرابعة، مقرها مركز أبو تشت، مكوناتها الإدارية مركزا: أبوتشت –فرشوط، خصص لها 2 مقعد، يتنافس عليه 29 مرشحاً.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعد 142بينهم بالنظام فردي و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردي و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 ألاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليون و472 ألف و778 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألف و901 ناخب يدلون بأصواتهم في 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 مليون و949 ألف و970 ناخبا بأصواتهم في 923 لجنة فرعية في محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم في 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخب يدلون بأصواتهم في 75 لجنة فرعية بالوادي الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبا في 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألف و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألف و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألف و557 ناخبا بأصواتهم في 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليونا و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألف و508 ناخبا بأصواتهم في 109 لجنة فرعية.

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