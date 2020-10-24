إقبال الناخبين على لجان انتخابات النواب فى قرى مدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، منذ صباح اليوم السبت، إقبال المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى مجلس النواب 2020، وسط استعدادات أمنية مشددة وإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، داخل 170 مركزا انتخابيا، و283 لجنة فرعية، لاستقبال 759, 836 ألف ناخب وناخبة على مستوى الأقصر.

وشهدت لجنة الإدارة الصحية، ومدرسة إسنا الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد محمد نور بمركز إسنا، توافد كثيف من الأهالى على اللجان الانتخابية، وحرص الناخبون على ارتداء الكمامة لمنع إصابتهم بكورونا فى التحذيرات من الموجة الثانية.

يذكر أن مركز إسنا بالكامل يحتوى على إجمالى 62 مقرا انتخابيا، منهم 13 مقرا داخل المدينة والباقى فى أنحاء متفرقة كالقرى والنجوع المختلفة.

وكانت قد أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وتباشر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أى طوارئ، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وأهابت محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة فى ذلك الاستحقاق الانتخابى ومباشرة حقهم الدستورى والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذى يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 بالنظام الفردى و142 بنظام القائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة يشملون 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف و140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.