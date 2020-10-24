إقبال متوسط من الناخبين من مختلف الأعمار على لجان العجوزة

شهدت الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب إقبالا متوسطا من الناخبين على لجان دائرة العجوزة .

وتوافد الناخبون من مختلف الأعمار على اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط تشديدات أمنية واهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

من جهة أخرى شهد محيط اللجان الانتخابية حالة من الهدوء والاستقرار .

ولتأمين انتخابات مجلس النواب بمدرسة الإمام على بالعجوزة تم توفير كواشف حرارية وكذلك كراسي متحركة.

وانطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد ٢٤ و ٢٥ أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.