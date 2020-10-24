صور.. أحمد السجينى بعد التصويت فى النواب: المشاركة واجب وعهد

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جاء ذلك بمشاركة خالد شلبى مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاع غرب الدلتا حيث حرصا على الإدلاء سويا فى الانتخابات وسط مشاركة عدد كبيرة من الشباب والفتيات الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستورى فى التصويت فى الانتخابات، وسط اتباع كامل لإجراءات تدابير مواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى مع حث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية.
وأشاد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة أجهزة الدولة المختلفة والمعنية بالعملية الانتخابية فى تنظيم ماراثون الانتخابات، واتخاذ التسهيلات والتدابير اللازمة من أجل قيام المواطن بممارسة حقه الدستورى واختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.
وأكد السجنيى على أن المشاركة مسؤولية كبيرة وعلى الجميع التعبير بكل حرية وديمقراطية، فى ضوء حالة المنافسة الكبيرة التى تشهدها العملية الانتخابية سواء على مستوى القائمة أو المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن يومى الانتخابات تنتقل المسؤولية للمواطن.
ووجه حديثه للمواطنين قائلا: "المشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلكم فى مجالس التشريع والرقابة واجب وعهد.. لا ترسخ مبررات واهية لنفسك وعائلتك تمنعك من التصويت.. المشاركة فى التصويت مسؤوليتك للاختيار الصحيح بإذن الله.. ودوما بفضل وعون الله تحيا مصر بابنائها المخلصين وشعبها العظيم".
يشار إلى أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد إن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل عناصر منظومة العملية الانتخابية، فى محافظات المرحلة الأولى التى تضم 14 محافظة وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، مع انتظام العمل منذ الانطلاق اليوم.
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