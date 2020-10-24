قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى، لمهرجان الجونة السينمائى، فى دورته الرابعة، حيث استقبلت الشركة عددًا من نجوم وصناع السينما على متن طائراتها المتجهة من مطار القاهرة إلى الغردقة، وكذلك سيرت رحلات خاصة إلى الجونة، لحضور فاعليات الدورة الرابعة للمهرجان، المقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر 2020.





وقالت مصر للطيران، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار رعاية الشركة الوطنية لكافة الأحداث والمحافل الدولية فى مختلف المجالات. وقدمت مصرللطيران كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطارى القاهرة والغردقة، بما يليق بمكانة مصر ونجاحها فى تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، وتم استيعاب جميع المشاركين فى المهرجان. وخلال الافتتاح الذى أقيم أمس، قدمت اللجنة المنظمة للمهرجان الشكر لمصر للطيران، كونها أحد الرعاة المشاركين فى نجاح المهرجان فى دورته الحالية، ودوراته السابقة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة المنظمة لـ مهرجان الجونة تشيد بجهود مصر للطيران فى نقل نجوم الفن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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