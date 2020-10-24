النائب محمد فؤاد يؤسس غرفة عمليات لمراقبة سير الانتخابات

وقال فؤاد، فى بيان صحفى، إن غرفة العمليات ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية وإصدار بيانات بالمخالفات التى سيتم رصدها خلال يومى التصويت.

وتابع فؤاد، أنه توجد أكثر من 35 نقطة منتشرة فى أنحاء العمرانية والطالبية لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم الانتخابية، وتوفير الكمامات والكحول وتوعيتهم بالإجراءت الاحترازية للحفاظ على حياتهم.

وأكد فؤاد، أن المعركة الانتخابية فى دائرة العمرانية والطالبية هى معركة وعى وحسن اختيار المواطنين، مشددا على أن التغيير الحقيقى الذى يأمله المواطن لن يكون إلا باختيار مبنى على الوعى والتقييم الجيد.