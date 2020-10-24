النائب محمد فؤاد يؤسس غرفة عمليات لمراقبة سير الانتخابات

وقال فؤاد، فى بيان صحفى، إن غرفة العمليات ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية وإصدار بيانات بالمخالفات التى سيتم رصدها خلال يومى التصويت.
وتابع فؤاد، أنه توجد أكثر من 35 نقطة منتشرة فى أنحاء العمرانية والطالبية لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم الانتخابية، وتوفير الكمامات والكحول وتوعيتهم بالإجراءت الاحترازية للحفاظ على حياتهم.
وأكد فؤاد، أن المعركة الانتخابية فى دائرة العمرانية والطالبية هى معركة وعى وحسن اختيار المواطنين، مشددا على أن التغيير الحقيقى الذى يأمله المواطن لن يكون إلا باختيار مبنى على الوعى والتقييم الجيد.
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