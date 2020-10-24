لإساءته للكويت.. إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه

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وشددت الوزارة فى بيانها، على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعى يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى.
وكشفت الوزارة، عن أنها قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق فى الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.
وأكدت الوزارة فى ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر ودولة الكويت شعبا ودولةً لاسيما على ضوء اشتراك مواطنى البلديّن فى نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.
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