صور: شباب وكبار سن .. توافد المواطنين على لجان الانتخابات بكرداسة وأبورواش

ووسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا، اصطف المواطنون فى طوابير ملتزمين بإجراءات التباعد الاجتماعى. وتنوعت الفئات المشاركة فى الانتخابات بين كبار السن والشباب، والتزموا بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، حسب توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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