محافظ الدقهلية : القرارات المتخذة ضد مديرة مدرسة دكرنس تهدف للصالح العام

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وأوضحت المحافظة، فى بيان صحفى، أن اللقاء حضره اللواء عبد القادر النورى وكيل الوزارة السكرتير العام، وعلى عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة دكرنس التعليمية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن ما تم اتخاذه من قرارات تجاهها كان الهدف منها الصالح العام للتلاميذ بالمدرسة، والتأكد من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد فى ظل أزمة كورونا، وقد تم توجيه مديرة المدرسة للعرض على لجنة القيادات بالتربية والتعليم للوقوف على مدى إمكانية تكليفها لإدارة مدرسة أخرى لإثبات ذاتها، وتمنى محافظ الدقهلية لها التوفيق والنجاح.
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