وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته في انتخابات مجلس النواب ظهر اليوم، بلجنة مدرسة الأورمان الثانويه للبنات بالعجوزة، حرصا منه على المشاركة فى عملية الانتخابات. واتبع وزير الكهرباء عند التصويت الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

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