وزير التنمية المحلية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية

دعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.
وأكد وزير التنمية المحلية ، علي انه اصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكداً ان كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من الجميع .
وأوضح شعراوي علي وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي ، ووجه الوزير باستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
وقال شعراوي أن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة ٣٠ يونيو .
ووجه وزير التنمية المحلية حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الاولي قائلاً : صوتكم أمانة وهيفرق جداً أمام العالم .. واختاروا بحرية مرشحكم .
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