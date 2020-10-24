وزير التنمية المحلية يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية

دعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية ، علي انه اصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكداً ان كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من الجميع .

وأوضح شعراوي علي وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي ، ووجه الوزير باستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال شعراوي أن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة ٣٠ يونيو .

ووجه وزير التنمية المحلية حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الاولي قائلاً : صوتكم أمانة وهيفرق جداً أمام العالم .. واختاروا بحرية مرشحكم .