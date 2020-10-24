محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عددا من اللجان الانتخابية بنطاق حى الجمرك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول، وجاهزية اللجان والمقرات والوقوف على أى معوقات للتعامل معها فورا.

واستفسر المحافظ من القضاة والقائمين على الانتخابات عن مدى سير العملية الانتخابية فى يومها الأول وعدم وجود أى معوقات وعن وجود أى متطلبات أو احتياجات لتوفيرها فى الحال، حيث أوضح جميعهم توافر كافة التسهيلات ويسر العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين. وحث الشريف المواطنين والشباب للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب 2020، قائلا: "أنتم مستقبل مصر، وصوتكم أمانة".

وقد شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية اليوم، إقبالا من الناخبين فى الساعات الأولى، وسط إجراءات احترازية مشددة وتوافر المواد المطهرة وبوابات التعقيم وإلزام الناخبين بارتداء الكمامة.

ويقدر إجمالى عدد الناخبين بالإسكندرية نحو 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 6 لجان عامة، و363 مركز ومقر انتخابى، و1160 لجنة فرعية، يأتى ذلك مع انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الانتخابات والإسراع فى حلها.

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان

محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان