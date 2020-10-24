مسنة تدلى بصوتها على كرسى متحرك فى لجنة بقنا.. صور

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أدلت مسنة على كرسى متحرك، بصوتها فى لجنة الإنتخابات بمدرسة حجازة قبلى الثانوية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وقالت رابعة مسعدة أحمد، 80عاما، إنها أدلت بصوتها رغم كبر سنها ومرضها، حيث أصرت على الإدلاء بصوتها لمستقبل أحفادها.
يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الإنتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و 373 مواطن.
وانطلقت انتخابات المرحلة الأولى، اليوم فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، هى : "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".
وفى نظام القائمة، تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.
أما فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.
ومن المقرر أن تجرى مرحلة الإعادة لهذه المرحلة، أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 من الشهر ذاته فى الداخل.
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