اتحاد المهن الطبية يصرف 124 مليونا و50 ألف جنيه لمصابى كورونا وأسر المتوفين من الأطباء

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، إنتهاء صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد 5975 حالة، بإجمالى مبالغ 119 مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانة الوفاة لـ91 حالة، بإجمالى مبالغ 4 ملايين و550 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لحالات الإصابة وأسر الأعضاء المتوفيين إلى 124 مليون و50 ألف جنيه.
وأوضح الاتحاد أن إعانة الإصابة بكورونا للأعضاء، البالغ عددهم 5975، موزعين على 4 آلاف و332 طبيب بشرى، و1169 صيدلى، و299 طبيب للأسنان، و175 طبيب بيطرى، فيما جاء توزيع الـ91 إعانة لأسر الوفيات، بعد تقديمهم إعلام الوراثة للطبيب المتوفى، " 70 طبيب بشرى، 11 صيدلى، 5 أطباء أسنان، 5 أطباء بيطريين".
وطالب الاتحاد الأطباء المتقدمين لصرف إعانة الإصابة بكورونا، وورثة شهداء كورونا، الذين تقدمو بطلبات لصرف إعانة الوفاة، بمراجعة حسابهم بالبنوك لصرف قيمة الإعانة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من صرف جميع الإعانات المستوفاة للأوراق المطلوبة نهاية شهر أكتوبر الجارى.
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