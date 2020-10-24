مدبولي لـ العاملين بالمتحف المصري الكبير: بسواعدكم نبني صرحا عالميا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بأرجاء مشروع المتحف، بالتأكيد على أهمية استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مواقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير، مع التشديد على الالتزام بإجراءات التعقيم، لحماية العاملين من فيروس كورونا، وهو ما أكد عليه وزير السياحة والآثار، الذي أشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المتتالية والمتماشية مع إجراءات الدولة لمواجهة جائحة كورونا، والتي من بينها إحضار فريق طبي متكامل لإجراء اختبار فيروس كورونا لجميع العاملين بالمشروع، إلى جانب التشديد على عدم السماح لأي شخص بدخول الموقع قبل قياس الحرارة، ويتم ذلك بصفة يومية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للعاملين بموقع مشروع المتحف المصري الكبير قائلا:"أنتم تسهمون بسواعدكم في بناء صرح عالمى، ثقافي أثري حضاريّ وسياحيّ؛ فالدولة لا تبنى مجرد متحف، لكنه مجمع كبير للثقافة والآثار والحضارة المصرية، مؤكدا أن هذا المشرع يحظى بمتابعة وتوجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، وهناك توجيه من القيادة السياسية بألا يتوقف العمل، حتى يتم الانتهاء منه بصورة حضارية مبهرة للعالم بأسره".

وعقب ذلك، قدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضا حول المتحف المصري الكبير أشار خلاله إلى أن المتحف مقام على مساحة تصل إلى 500,000 متر مربع، ويبدأ مسار الزائر للمتحف المصري الكبير بالدخول من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي إلى ساحة الدخول الرئيسية، وهي ميدان المسلة المصرية بمساحة 27,000 متر مربع، حيث يرى أمامه الواجهة المهيبة للمتحف "حائط الأهرامات" بعرض 600 متر وارتفاع يصل إلى 45 مترا، يدلف منها الزائر إلى داخل المبنى، الذي يتألف من كتلتين رئيسيتين هما: مبنى المتحف إلى يساره (جهة الجنوب) بمساحة إجمالية 92,623 متر مربع، ومبنى المؤتمرات إلى يمينه (جهة الشمال) بمساحة إجمالية 40,609 متر مربع ويربط بينهما بهو المدخل، حيث يقبع تمثال الملك رمسيس العظيم.