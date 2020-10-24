سيدات مصر يلتزمن بارتداء الكمامات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب

حرصت المرأة المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء مشاركتهن اللافتة في انتخابات مجلس النواب 2020.
ورصدت عدسة دوت الخليج حرص المرأة المصرية على ارتداء الكمامة من أمام لجنة مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بمنطقة الجيزة.
وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات.
والتزمت كافة اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.
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