البيئة: التعامل مع 212 بلاغا بشأن حرق مخلفات زراعية وتراكمات قمامة ومخالفات منشآت صناعية

نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ١٦٧٠٦ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة ١٢٧٠٠ سيارة ومخالفة ٤٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأكدت أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على ٥٥٦٨ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة ٦٩٧ وتوقف ٤٥٣٤ عن العمل ومخالفة ٣٣٧ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ إلى ما يقرب من ٥١٨ ألف طن حتى تاريخه ، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير ٥٣٥ محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة ١١٢٧٨ نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وقد وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب وفيس بوك والخط الساخن إلى ٢١٢ بلاغا تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.

وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أحداث طارئة.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٩ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.