لدعم مزارعي مطروح.. "بحوث الصحراء" يخفض أسعار عصر الزيتون بمركز التنمية المستدامة

أكد الدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، أن المركز يقدم جميع أوجه الدعم لمزارعي محصول الزيتون بمحافظة مطروح، وذلك بالتزامن مع بدء موسم جني ثمار المحصول، الذي تشتهر به المحافظة، وزيادة انتاجه، واقبال المزارعين على المعاصر، لاستخلاص الزيت.

وأشار زغلول إلى أنه تم تشغيل معصرة وحدة الإنتاج الزراعي بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والتي تستقبل ثمار الزيتون وتحولها إلى زيت لصالح المواطنين بمقابل رمزي قدره 60 قرشا للكيلو، وذلك دعما من مركز بحوث الصحراء لأهالي ومزارعي المحافظة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المركز، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيادة دعم المزارعين في المحافظات الحدودية والنائية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها، لافتا الى ان مجال زراعة الزيتون والصناعات القائمة عليه، يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر فرص العمل، وله فوائد بيئية وصحية واقتصادية كبرى، فضلا عن ان محصول الزيتون من المحاصيل التي تتحمل درجات ملوحة المياه، مما يعطيه ميزة نسبية في ظل ندرة الموارد المائية.

وقال زغلول إن معصرة الزيتون، بوحدة الإنتاج الزراعي بمطروح، تم تجهيزها وتحديثها، حيث تستقبل جميع المزارعين، وتنفذ جميع العمليات الخاصة بإنتاج الزيت بداية من عمليات غسيل الثمار وإزالة المخلفات، نهاية بفصل الزيت.