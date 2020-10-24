يدا بيد.. الوحدة الوطنية في أبهى صورها بانتخابات مجلس النواب بالجيزة

رصد "دوت الخليج" تواجد امرأة مسلمة بجوار راهبة يسيران يدا بيد لدخول لجنة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بمنطقة الجيزة للإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب 2020 بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات.

والتزمت كافة اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.