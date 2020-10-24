بنسبة تتجاوز 90%.. الحكومة تعلن الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقع العمل بمشروع المتحف المصري الكبير؛ للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الإنشائية للمشروع، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف.

وحول الموقف التنفيذي للإنشاءات والأعمال الهندسية، أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية بنسبة تتجاوز 97%، والهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وبلغت نسبة تنفيذ التشطيبات الداخلية أكثر من 96%، وأنظمة إلكتروميكانيك بنسبة تزيد على 95%، وتم الانتهاء من تركيب أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين ICT بنسبة 80%، وفي الوقت ذاته بلغت أعمال تنفيذ الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، والطرق الخارجية المحيطة بالمتحف، وكذا واجهة الأهرام مراحل متقدمة للغاية، كما أوشكت أعمال تنفيذ بهو المدخل والدرج العظيم، وتشطيبات قاعات العرض الرئيسة، بالإضافة إلى قاعة الملك توت عنخ آمون على الانتهاء، مشيرا أيضا إلى الانتهاء من الهيكل الإنشائي والأساسات لميدان المسلة المعلقة.

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى تركيب فتارين العرض بقاعة توت عنخ آمون بنسبة تزيد على 90%، كما تم التعاقد مع شركتين إحداهما ألمانية والأخرى إيطالية لتصنيع فتارين العرض الخاصة بالمرحلة الثانية، وجار الآن تصنيعها.

ولفت اللواء عاطف مفتاح إلى أنه تم الانتهاء من الأساسات الخاصة بمبنى مراكب الشمس بنسبة تتخطى 71%، كما تم الانتهاء من الأساسات والخرسانات لبوابة التحكم الأمني بنسبة تجاوزت 55%.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وتطوير طريق الفيوم والربط بين المتحف وهضبة الأهرام، أشار اللواء عاطف مفتاح، إلى أنه تم الانتهاء من تمهيد الطرق المحيطة بالمتحف من الجهتين الشرقية والغربية، وفي الوقت ذاته تم استحداث الطريق الشمالي والجنوبي، وتم الانتهاء من تمهيدها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بنسبة تتجاوز 90%، وتجاوزت نسبة تنفيذ أعمال تطوير طريق الفيوم والمكون من 9 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى مشايات سياحية للربط العلوي مع هضبة الأهرام، 53%

وأضاف اللواء عاطف مفتاح أنه يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير بمعدل تنفيذ بلغ 85%، وهي طرق: الفيوم، ومحور المنصورية مع شارعي الهرم وفيصل والقوس الشمالي، والطريق الدائري الأوسطي، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف بنهاية العام الجاري.

كما تحدث المشرف العام على مشروع المتحف الكبير عن إجراءات تأمين المتحف والسور الخارجي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطة تأمين مطورة للمتحف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم تفعيل الخطة وإعداد جميع التجهيزات الخاصة بالأفراد والعربات داخل وخارج الموقع، ويتم المرور الدوري بشكل يومي، أما فيما يتعلق بتأمين السور الخارجي، فتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ لتنفيذ الأسوار الأمنية للمتحف.