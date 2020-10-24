شعراوي: انتظام لجان انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى دون معوقات

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولي والتي تستمر على مدار يومين فى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر .

وأكد شعراوي، انتظام لجان الانتخابات بشكل كامل في محافظات المرحلة الأولى، وفتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات ، مضيفًا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوي لغرفة العمليات بالوزارة استمع الي تقرير حول سير العملية الانتخابية في محافظات الأسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والفيوم وأسوان والجيزة والوادي الجديد ، حيث تم الإشارة الي فتح اللجان في موعدها وعدم حدوث أي مشكلات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم التأكد من اتخاذ كافة المحافظات للاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتطهير وتعقيم اللجان علي مدار يومي الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم علي أبواب اللجان الانتخابية .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة ، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصري .

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم ، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية ،إلى أنه اصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكدًا ان كافة أجهزة الدولة علي الحياد التام من الجميع .

ولفت شعراوي إلى وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولي ، ووجه الوزير باستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال شعراوي إن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة ٣٠ يونيو ، ووجه وزير التنمية المحلية حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الاولي قائلًا : صوتكم أمانة وهيفرق جدًا أمام العالم .. واختاروا بحرية مرشحكم .