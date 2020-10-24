صور.. الداخلية توزع الكمامات على الناخبين بالعجوزة

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ووزعت قوات الأمن، الكمامات مجانًا على المواطنين، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت عدم دخول أى مواطن بدون ارتداء كمامة.
واصطف المواطنون فى طوابير استعدادًا للمشاركة فى الانتخابات، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.
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