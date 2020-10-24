صور .. علاء عابد : العملية الانتخابية تسير بشكل حضارى

تفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس غرفة عمليات انتخابات الحزب بالجيزة، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين، وعلاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة.





وقال علاء عابد، إن العملية الانتخابية تجرى بشكل حضارى، وتنظيم كبير من جانب رجال وزارة الداخلية، أظهر وجه مصر الديمقراطى. ودعا نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المواطنين للمشاركة فى العرس الديمقراطى، وأن يختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان المصرى، ومن يرونه مناسبًا. وانطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب 2020 فى الداخل، وذلك بعد انطلاقها فى الخارج الأربعاء الماضى 21 أكتوبر، حيث استمرت على مدار 3 أيام، انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

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