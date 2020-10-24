صور.. محافظ الإسكندرية للشباب: أنتم مستقبل مصر.. وصوتكم أمانة

أجرى محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من اللجان الانتخابية بحى الجمرك، وذلك لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول.





وحث الشريف، وفقا لبيان صحفى، المواطنين والشباب على الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب 2020، قائلا: "أنتم مستقبل مصر.. وصوتكم أمانة". واطمئن المحافظ من القضاة والقائمين على الانتخابات عن عدم وجود أى معوقات لسير العملية الانتخابية فى يومها الأول، لافتا إلى أن أى متطلبات أو احتياجات سيجرى توفيرها فى الحال. وأكد المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتسهيل عملية اقتراع الناخبين.

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