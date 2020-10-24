صور.. وزير التنمية: أجهزة الدولة تقف على الحياد التام من مرشحى النواب

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الأولى والتى تستمر على مدار يومين.





وأكد شعراوى، وفقا لبيان صحفى، على الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى وفتح جميع اللجان فى موعدها دون أى معوقات، مضيفا أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات، تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد شعراوى لغرفة العمليات بالوزارة استمع إلى تقرير حول سير العملية الانتخابية فى محافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والفيوم وأسوان والجيزة والوادى الجديد، حيث تم الإشارة إلى فتح اللجان فى موعدها وعدم حدوث أى مشكلات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التأكد من اتخاذ المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار يومى الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان الانتخابية.

وأكد شعراوى على أن المحافظات وجميع الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصرى.

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أنه اصدر توجيهات مشددة لجميع المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكداً أن أجهزة الدولة على الحياد التام من الجميع.

وأوضح شعراوى، وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، موجها باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال شعراوى، إن الانتخابات البرلمانية الحالية هى الثانية بعد ثورة 30 يونيو، داعيا جميع المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للمشاركة قائلا: "صوتكم أمانة وهيفرق جدا أمام العالم.. واختاروا بحرية مرشحكم".