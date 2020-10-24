حزب الشعب الجمهورى: نتابع سير انتخابات النواب 2020 عبر غرفة عمليات مركزية

ومن المقرر أن تستمر غرفة عمليات حزب الشعب الجمهورى، فى الانعقاد على مدار اليوم وغداً، داخل مقر الحزب الرئيسى بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.
وقال أحمد الألفى، أمين التنظيم بالحزب، فى تصريحات اليوم السبت، إن غرفة العمليات ستظل منعقدة لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تعود لمتابعة إجراءات الجولة الثانية حال خوض أى من مرشحى الحزب جولة الإعادة.
وأضاف «الألفى» فى تصريحه، قائلاً: إن غرفة عمليات حزب الشعب الجمهورى تعتمد فى متابعتها لسير العملية الانتخابية على مندوبى الحزب ومرشحيه فى مختلف الدوائر التى ينافس فيها الحزب، سواء بنظام الفردى أو القائمة، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالحزب على التكنولوجيا الحديثة، والتواصل مع المندوبين عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».
وأكد «الألفى» أن لحزب الشعب الجمهورى عدد كبير من المرشحين، خلال انتخابات مجلس النواب المقررة على مستوى الجمهورية بمرحلتيها، حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر عددا من أعضاء حزب الشعب الجمهورى فضلا عن مرشحى الحزب الذين يخوضون السباق الانتخابى بنظام الفردى.
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