صور .. صناع الخير ومحافظة جنوب سيناء تدعمان زواج 25 فتاة يتيمة

حضر حفل الزفاف الجماعى، الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء، بالشراكة مع صناع الخير وعدد من المؤسسات الأهلية، المحافظ خالد فودة.

وفى كلمته بحفل الزفاف، هنأ فودة، الفتيات بمناسبة إتمام زفافهن، مشيدا بجهود منظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإدارى للدولة فى إدخال الفرحة على غير القادرات.

وأوضح عصام عبدالرحمن المستشار الإعلامى لصناع الخير وممثل المؤسسة فى حفل الزفاف الجماعى، أن صناع الخير وهى تنفذ مبادراتها الخيرية الإنسانية تحرص على الوصول بالخدمة لكل مصرى مستحق على كل شبر فى أنحاء الجمهورية وبخاصة أهالينا من سكان القرى الأشد احتياجا والمناطق النائية وسكان الوديان والتجمعات القبلية والحدودية.

وقال عبدالرحمن، إن مبادرة فرحة تستهدف دعم فتيات الأسر غير القادرة فى بناء أسرة جديدة، مضيفا أن المبادرة دعمت حتى الآن 300 فتاة من المحافظات المختلفة فى إتمام زفافهن، مشيرا إلى أن المؤسسة وفى دعمها للفتيات الأيتام تقدم لكل فتاة يتيمة غير قادرة تم عقد قرانها، مبلغ مالى بحسب احتياجها.