صور.. طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون فى انتخابات النواب

وحث الطلاب فى أثناء تجمعهم أمام مقر إدارة جامعة الإسكندرية بطريق الكورنيش قبل تحركهم إلى لجان الانتخابات، الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بعبارات "انزل.. شارك".

ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن نجاح العملية الانتخابية يضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبتها الخارجية، ويعزز الوضع الداخلى للوطن.

وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بحرص الطلاب على المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن المصريين أصبح لديهم وعى كبير بضرورة المشاركة فى العمليات الانتخابية.