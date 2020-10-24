وحث الطلاب فى أثناء تجمعهم أمام مقر إدارة جامعة الإسكندرية بطريق الكورنيش قبل تحركهم إلى لجان الانتخابات، الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بعبارات "انزل.. شارك".
ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن نجاح العملية الانتخابية يضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، ويزيد من هيبتها الخارجية، ويعزز الوضع الداخلى للوطن.
وأشاد القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بحرص الطلاب على المشاركة الفعالة فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن المصريين أصبح لديهم وعى كبير بضرورة المشاركة فى العمليات الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. طلاب جامعة الإسكندرية يشاركون فى انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.