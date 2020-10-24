انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، انتظام التصويت لليوم الأول، فى لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 مليون و482 ألف و424 ناخب، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى مخالفات مؤثرة فى سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

وفى المنيا، يصوت 3 ملايين و468 ألف و575 ناخبًا، بـ 1099 لجنة فرعية، موزعة بـ6 دوائر، ومخصص لها 16 مقعدا" فرديًا" و14 مقعدا "قائمة".

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب، يومى السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجارى بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، فى 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

ويختار الناخبون فى النظام الفردى، 143 نائبا من بين 1879 مرشحا بـ 71 دائرة، بواقع 25 نائبًا من 12 دائرة بالجيزة، 10 نواب من 4 دوائر بالفيوم، 8 نواب من 4 دوائر ببنى سويف، 16 نائبًا من 6 دوائر بالمنيا، 12 مقعدًا من 4 دوائر بأسيوط، نائبان من دائرتين بالوادى الجديد، 14 نائبًا من 8 دوائر بسوهاج، 9 نواب من 4 مقاعد بقنا، 3 نواب من 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب من 4 دوائر بأسوان، 3 نواب من 3 دوائر بالبحر الأحمر، 16 نائبًا من 6 دوائر بالإسكندرية، 18 نائبًا من 9 دوائر بالبحيرة، ونائبان من دائرتين بمطروح.

وفى نظام القوائم، تتنافس قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ 142 مقعدا في دائرتين على النحو التالى:

• الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر ومخصص لها 100 مقعد.

• الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 42 مقعدا.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبا من "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبا من "الفردى" بإجمالي 568 نائبا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

وتقسم الجمهورية لـ 143 دائرة فردى، و4 دوائر “قوائم”، دائرتان مخصص لكلا منهما 42 مقعداً ودائرتان مخصص لكلا منهما 100 مقعد.

انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (1)

انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (2)

انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (3) انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (3)

انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (4) انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (4)

انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (5) انتظام التصويت فى جميع لجان انتخابات مجلس النواب بالمنيا (5)