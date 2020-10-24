وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالعجوزة

أدلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة بمحافظة الجيزة. وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد وزير المصيلحي بأن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، جنباً إلى جنب مع مجلس الشيوخ.وأشاد المصيلحي، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.