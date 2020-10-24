إقبال كبير من المواطنين على لجان الانتخابات بالواحات البحرية.. صور

شهدت اللجان والمقار الانتخابية بمركز الواحات البحرية، إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب في أول أيامها والمقرر إجراؤها على مدار يومين في محافظات المرحلة الأولى والتي من بينها محافظة الجيزة.

كما شهدت اللجان، إقبالا متزايدا من السيدات وكبار السن للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط تكليفات أمنية لتأمين عملية الانتخابات.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في مركز ومدينة الواحات البحرية، 9 لجان انتخابية في مختلف قرى وأنحاء المدينة.

وشملت الاستعدادات، في محيط المدارس واللجان والمقرات الانتخابية بمدينة الواحات البحرية، تركيب مظلات للوقاية من اشعة الشمس، وأماكن استراحة لكبار السن والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط جميع اللجان وتعقيم اللجان ومراجعة الإنارة ودورات مياه وعمل مظلات أمام المدارس.

وكانت محافظة الجيزة أنهت استعدادتها لانتخابات مجلس النواب، التي تنطلق صباح اليوم، السبت، وتستمر على مدار يومين، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، واستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأعلنت مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.