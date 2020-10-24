القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات مجلس النواب داخل اللجان الفرعية

بدأت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، فى متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجرى يومى 24، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح –أسوان – الأقصر – قنا)، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم) بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة، بمتابعة كل مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابيةعن كثب، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية الاقتراع، ورصد أى شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.

ويتنافس فيها 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس أربعة قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد "مقرها مديرية أمن الجيزة" – دائرة قطاع غرب الدلتا "مقرها مديرية أمن الاسكندرية".

وقد قام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة الجيزة بمناطق (الدقى والعجوزة والوراق)، والتى أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولى للتصويت، مع إقبال متوسط للناخبين، فى حين شهدت مناطق أخرى ذات طبيعة خاصة بها حيث إنها مناطق ريفية بمركز أبو النمرس إقبالا كبيرا وخاصة من الرجال على أثر حشد من أنصار المرشحين للمشاركة.

كما أكدت غرف عمليات المجلس بالمحافظات على أن عملية التصويت قد شهدت اقبالًا كبيرا فى المناطق الريفية مع التأكيد على فتح مقار اللجان فى موعدها من الساعة التاسعة صباحا واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والمجلس على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى ااختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى.

كما يؤكد المجلس على استعداده لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.

حيث تشهد محافظة بنى سويف منافسة 107 مرشحين على 16 مقعدا بانتخابات مجلس النواب منهم 16 مرشحا بنظام القائمة يتنافسون على 8 مقاعد، حيث تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر بـ 8 مرشحين لكل قائمة على 8 مقاعد، كما تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية بنظام الفردى بواقع 8 مقاعد يتنافس عليها 91 مرشحا.