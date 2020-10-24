القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات مجلس النواب داخل اللجان الفرعية

بدأت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان المركزية وفروعها، فى متابعة انتظام عملية التصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي تجرى يومى 24، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح –أسوان – الأقصر – قنا)، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.
وتقوم غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم) بالإضافة إلى غرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة، بمتابعة كل مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابيةعن كثب، وغرفة عمليات المجلس على اتصال دائم مع المتابعين لعملية الاقتراع، ورصد أى شكاوى تتعلق بالعملية الانتخاب والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على حلها.
ويتنافس فيها 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة على مقاعد النظام الفردي، أما على الانتخاب بنظام القائمة تتنافس أربعة قوائم بالدائرتين المخصصين لهم (دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد "مقرها مديرية أمن الجيزة" – دائرة قطاع غرب الدلتا "مقرها مديرية أمن الاسكندرية".
وقد قام المجلس بإيفاد بعثة ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة الجيزة بمناطق (الدقى والعجوزة والوراق)، والتى أفادت بانتظام سير العملية الانتخابية بدءا من الساعات الأولى للتصويت، مع إقبال متوسط للناخبين، فى حين شهدت مناطق أخرى ذات طبيعة خاصة بها حيث إنها مناطق ريفية بمركز أبو النمرس إقبالا كبيرا وخاصة من الرجال على أثر حشد من أنصار المرشحين للمشاركة.
كما أكدت غرف عمليات المجلس بالمحافظات على أن عملية التصويت قد شهدت اقبالًا كبيرا فى المناطق الريفية مع التأكيد على فتح مقار اللجان فى موعدها من الساعة التاسعة صباحا واتخاذ الإجراءات الاحترازية، والمجلس على ثقة بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى ااختيار ممثليهم لهذا الاستحقاق الدستورى.
كما يؤكد المجلس على استعداده لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية على مدار الساعة.
حيث تشهد محافظة بنى سويف منافسة 107 مرشحين على 16 مقعدا بانتخابات مجلس النواب منهم 16 مرشحا بنظام القائمة يتنافسون على 8 مقاعد، حيث تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر بـ 8 مرشحين لكل قائمة على 8 مقاعد، كما تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية بنظام الفردى بواقع 8 مقاعد يتنافس عليها 91 مرشحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات مجلس النواب داخل اللجان الفرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.