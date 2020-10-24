تدخل عاجل من نقابة الأطباء بعد الاعتداء على طبيبة مصرية بالكويت

أعلنت النقابة العامة للأطباء أن الدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق، تواصل مع الطبيبة المصرية المعتدى عليها في دولة الكويت أمس الأول، الخميس، وذلك لتقديم كل سبل الدعم لها والوقوف على تفاصيل الواقعة.

وقد أكدت الطبيبة أنها أثناء قيامها بالكشف على المريض قام بالتعدى عليها لفظيًا ثم باغتها بدفعها للحائط، مما أدى إلى جرح باللسان من أثر الدفعة، وقامت الطبيبة بتحرير محضر بالواقعة.

من ناحية أخرى، تواصل الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة العامة لأطباء مصر، مع الدكتور أحمد ثويني العنزي، رئيس الجمعية الطبية الكويتية، لمتابعة الموضوع وتقديم الدعم اللازم للطبيبة.

وأكد العنزى أن الجمعية تقدم خدماتها لجميع الأطباء العاملين بالكويت ومنهم المصريون وأبدى استياءه من الواقعة، ووجه المكتب القانونى بمتابعتها من بدايتها.

وأثنى على جهد الأطباء المصريين وتقديره لهم كما ذكر أن القانون الكويتي تم تعديله في الأسابيع الماضية لمعاقبة المعتدي على الأطباء بغرامة عشرة آلاف دينار أو الحبس الذي يصل إلى خمس سنوات لأهمية ردع هذه الجريمة، وأنه كلف المكتب القانوني بالجمعية لمساعدة الطبيبة حتى تأخذ حقها كاملا.



وقالت النقابة فى بيان لها إنها سوف تستمر في متابعة الموقف مع الطبيبة عن قرب انطلاقا من واجبها لحماية منتسبيها أينما كانوا ولن تتنازل عن حق من حقوق أي طبيب.