الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الأحد، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وطقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، ولطيف ليلا على السواحل الشرقية.

كما توقع الخبراء، طقسا مائلا للحرارة نهارا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لطيف ليلا على جنوب سيناء، وطقسا معتدلا نهارا، والرياح معتدلة، مائلا للبرودة ليلا على شمال الصعيد، وطقسا مائلا للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فإن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ).. أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية.. أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط - بورسعيد).. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 26 18

سيوة 27 16

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 28 20

رفح 28 19

رأس سدر 29 21

نخل 28 17

نويبع 27 24

طابا 27 22

كاترين 27 15

الطور 27 23

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 31 24

مرسى علم 31 24

الفيوم 29 19

بنى سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 31 18

سوهاج 31 19

قنا 31 20

الأقصر 32 21

أسوان 32 23

ادفو 33 23

أبوسمبل 32 23

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 33 26

أبو رماد 32 27

حلايب 31 27

رأس حدربة 31 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 40 23

المدينة 35 19

الرياض 32 16

المنامة 31 26

أبوظبي 33 25

الدوحة 33 24

الكويت 32 18

دمشق 30 16

بيروت 30 24

عمان 30 18

القدس 29 18

غزة 28 22

بغداد 35 15

مسقط 31 23

صنعاء 27 08

الخرطوم 40 24

طرابلس 27 18

تونس 25 15

الجزائر 21 11

الرباط 23 12

وفيما يلي

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 11

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 28 16

نيودلهي 33 17

جاكرتا 32 24

بكين 19 05

كوالالمبور 30 24

طوكيو 20 14

أثينا 26 16

روما 21 12

باريس 18 13

مدريد 16 08

برلين 15 08

لندن 17 10

مونتريال 17 04

موسكو 11 06

نيويورك 21 14

واشنطن 23 14

نواكشوط 38 26

أديس أبابا 24 09