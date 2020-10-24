مدبولي يتفقد أعمال تطوير محاور 6 أكتوبر.. ويشيد بالطفرة الهائلة في الطرق بالمدينة

عقب تفقده لمشروع المتحف المصري الكبير، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالطفرة الهائلة فى الطرق بالمدينة.. خاصة مع انتهاء هذه المشروعات بمجملها، مؤكدا أنها تسهم فى تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وكذا توفير الوقت والوقود المستهلك، فضلا عن كون الطرق هى شرايين لتحقيق التنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المدن الجديدة، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائري الأوسطي الذي يبلغ طوله 30كم بالمدينة، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتي خدمة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين؛ القطاع الأول يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كيلو مترا بعرض 82 مترا كل اتجاه يتكون من رئيسي و شاحنات، بينما يمتد القطاع الثاني من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 14 كم والعرض يتراوح من 56 مترا و حتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسة وحارتي خدمة.

وأضاف أن طريــق داعم الفيــوم، الذي يمتد من تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى تقاطع الأوسطي مع طريق الفيوم بطول 11 كيــلومترا وبـعرض 14.75م، ويتكون من ثلاث حارات مرورية بعرض 3.75 م في اتجاه المدينة، ويهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، مشيرا إلى أن قيمة تنفيذ الدائري الأوسطي بقطاعيه؛ الأول والثاني وداعم الفيوم بلغت 2 مليار و418 مليون جنيه.