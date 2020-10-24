النني يتضامن مع حملة #إلا_رسول_الله

تضامن محمد النني لاعب نادي الارسنال ومنتخب مصر، مع حملة الذي دشنها عدد من المسلمين للدفاع عن الرسول.وغرد النني عبر حسابه الشخصي تويتر: "رسول الله خط احمر #إلا_رسول_الله يكفي كل مسلم ان الله زكاه نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وقال "انك لعلى خلقً عظيم".
تصدر هاشتاج #ماكرونيسيءللنبي تريند تويتر السعودية، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، حيث تفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.
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