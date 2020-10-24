إقبال من الشباب والتزام بالكمامات من جانب الناخبين في العجوزة

شهدت لجان العجوزة، خاصة لجنة مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية، إقبالا من الشباب للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات النواب. كما تلاحظ توافد كثيف نسبيا من الناخبين خلال ساعات الظهيرة فيما استمرت عملية التصويت بسلاسة وسط تشديد أمني وتأمين محيط اللجنة. والتزم الناخبون بارتداء الكمامات خلال دخولهم للجان للتصويت، وتم استخدام الكواشف الحرارية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وانطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر. تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 24 و25 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.



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