صور: بلافتة انزل شارك.. أزهرى يصطحب قسا للمشاركة فى الانتخابات بالمنيا

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حمل الشيخ جلال والقس حبيب، علم مصر، ولافتة تدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات مكتوب عليها "انزل شارك.. مصر الأهم".
جاء ذلك فى لفتة تدل على الوحدة الوطنية، والدعوة للمشاركة الفعالة بالانتخابات البرلمانية، بالتزامن مع تزايد أعداد الناخبين على الصناديق، خاصة فى قرى مراكز المحافظة.
فى نفس السياق أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن انتظام التصويت لليوم الأول، فى لجان انتخابات مجلس النواب البالغة (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.
أكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى مخالفات مؤثرة فى سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
ودعا المحافظ، جميع المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض فى وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.
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