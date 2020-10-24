صور: بلافتة انزل شارك.. أزهرى يصطحب قسا للمشاركة فى الانتخابات بالمنيا

اصطحب الشيخ سامح جلال، من مشايخ الأزهر الشريف، القس الأب حبيب غطاس راعى كنيسة جرجس بنجع الدك، للإدلاء بأصواتهما فى انتخابات مجلس النواب 2020، بمعهد الشهيد محمد عبد الله عمر بجنوب مدينة المنيا.





حمل الشيخ جلال والقس حبيب، علم مصر، ولافتة تدعو الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات مكتوب عليها "انزل شارك.. مصر الأهم".

جاء ذلك فى لفتة تدل على الوحدة الوطنية، والدعوة للمشاركة الفعالة بالانتخابات البرلمانية، بالتزامن مع تزايد أعداد الناخبين على الصناديق، خاصة فى قرى مراكز المحافظة.

فى نفس السياق أعلن أسامة القاضى، محافظ المنيا، عن انتظام التصويت لليوم الأول، فى لجان انتخابات مجلس النواب البالغة (511) مركزا انتخابيا، موزعين على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.

أكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أى مخالفات مؤثرة فى سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس صباح اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، إذ تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بالأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض فى وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.