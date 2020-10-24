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وأضاف أبوشقة، خلال ترأسه غرفة عمليات حزب الوفد لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أنه فى حالة رصد أى عقبة أو مشكلة لمشرحى الوفد على مستوى الجمهورية سيتدخل الحزب على الفور لحلها، مؤكدًا أن غرفة العمليات مستمرة فى عملها حتى إعلان نتائج الانتخابات النهائية.
وتتشكل الغرفة من النائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، وعضوية كل من الكاتب الصحفى عبدالعزيز النحاس، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، والكاتب الصحفى طارق تهامى، عضو الهيئة العليا وعضو مجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوفد : نتابع عن كثب مرشحى الحزب فى جميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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