محافظ الجيزة : إقبال على التصويت بانتخابات النواب .. ولم نتلق أى شكاوى

وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن أعمال اللجان الانتخابية لمجلس النواب بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم السبت، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون أى معوقات.

وأضاف المحافظ، أن هناك تفعيل مستمر للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطرى للاستمرار فى التطهير والتعقيم للجان الانتخابية فى جميع أماكن تواجدها بنطاق المحافظة.

وتابع، أنه تم تكليف قطاع الصحة والقائمين على العملية الانتخابية بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان الانتخابية، الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء أمام اللجان للتجاوب فورا مع أى طوارئ، بالإضافة إلى التشديد على تنظيم عمليات الدخول والخروج من اللجان وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة حرصا على سلامة الجميع.