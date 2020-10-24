بعد التصويت .. أسقف ملوى : نتمنى مجلس نواب قوى وواعد 

رافق الأنبا ديمتريوس، القس أندراوس أسعد ومسؤولى العلاقات العامة بالمطرانية، حيث تمنى أن يكون مجلس النواب قوى وواعد، داعيا الله لحفظ مصر بلدا وشعبا.

وانطلقت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، فى 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويحق لنحو 33 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى.