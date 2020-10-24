شيخ الأزهر يتلقى رسالة شكر من رئيس جمهورية تشاد

وقال السيد حسين مسار، وفقا لبيان صحفى للأزهر الشريف: "جئت أحمل لفضيلتكم رسالة شكر من المشير إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد، على ما يقدمه الأزهر لشعب تشاد بشكل خاص، وللمسلمين حول العالم بشكل عام، ونحمد الله على تواجد الأزهر بعلمائه ومشايخه ورجاله المخلصين، الذين يقومون بنشر وسطية الدين الإسلامى، ولا يألون جهدًا فى سبيل تعزيز العالم الإسلامى بكل ما يحتاجه من قيم ومقومات نحن فى أمس الحاجة إليها من أى وقت مضى، وإننا فى تشاد، نحن وأبناؤنا، قد تعلمنا العلم النافع على أيديكم فى الأزهر المعمور، وأصبحت اللغة العربية مساوية للغة الفرنسية بسبب انتشار علماء الأزهر فى تشاد وقيامهم على مهام التدريس فى مدارس وجامعات تشاد".
وأضاف مستشار رئيس جمهورية تشاد: "كلفنى الرئيس الـ تشادى بالإشراف على جامعة الملك فيصل بتشاد، بجانب عملى مستشارًا لسيادته، وأوصانى بالاقتراب والاقتداء بجامعتكم العريقة، التى أنارت العالم حتى أصبحت قبلة للدارسين المسلمين من كل بقاع الدنيا، ومحاولة تطبيق نفس النظام الدراسى بالجامعة واستقدام أساتذة من جامعة الأزهر ممن تعلمنا على أيديهم وانتفعنا من علمهم على مر العصور".
من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص امتنانه من رسالة الرئيس إدريس ديبى، مؤكدًا أن استمرار تواجد الأزهر فى المجتمع الـ تشادى والمجتمعات الإسلامية نابع من رسالته العالمية، والتى تكمن فى الحرص على الاهتمام بشؤون المسلمين حول العالم، معربًا عن ترحيب واستعداد الأزهر لتقديم كل الدعم العلمى والدينى لتشاد فى كل الأمور التى تحتاج إليها، مشددًا على أن الأزهر لن يدخر جهدًا فى خدمة أبناء تشاد.
وقرر الإمام الأكبر تخصيص 12 منحة لطلاب تشاد لدراسة الطب بجامعة الأزهر، وذلك ضمن 24 منحة سنوية فى مختلف المجالات، وذلك لحاجة تشاد لمزيد من التخصصات الطبية التى تلبى حاجة المجتمع التشادى.
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