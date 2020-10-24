فيديو .. تنسيقية الأحزاب : غرفة العمليات مستمرة فى عملها حتى إعلان النتائج

قالت شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم منذ أسبوع، مشيرة إلى أن هناك 1500 متابع على مستوى المحافظات لتقديم المعلومة بكل مصداقية.





ونوهت عبدالإله، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، إلى أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت مرحلتها الأولى فى الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع وحصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكدت أن غرفة العمليات مستمرة فى عملها حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وستظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

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