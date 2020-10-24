لاشين إبراهيم: انتظام انتخابات مجلس النواب منذ الصباح.. ولم نرصد أى شكوى

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع لجان انتخابات مجلس النواب فتحت أبوابها فى مواعيدها فى التاسعة صباحًا، مؤكدا انتظام العملية الانتخابية منذ الصباح.





وأوضح إبراهيم، فى لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الهيئة لم ترصد أى شكاوى حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم التشديد على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما يجرى تعقيم اللجان بشكل مستمر. وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن هناك غرفة عمليات داخل الهيئة للرد على الاستفسارات الواردة إليهم.

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