أسقف بنى سويف يشارك فى انتخابات مجلس النواب

من جانبه قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إن الناخبين فى إقبال متزايد منذ بدء عملية التصويت وخاصة فى القرى، والعملية الانتخابية تسير بشكل جديد جدا.

وأوضح أن المحافظة بها 692 لجنة فرعية، وإجمالى المواطنين الذين لهم حق الانتخاب مليون و880 ألف مواطن.