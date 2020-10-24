مقتل تسعة مدنيين في انفجار قنبلة على طريق في أفغانستان‎

انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق في حافلة ركاب، شرق العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، وفق ما قال مسؤولون؛ ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، في أحدث هجوم ألقي باللوم فيه على حركة طالبان.

وقد تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، رغم عقد حركة طالبان والحكومة الأفغانية محادثات سلام في قطر؛ لإنهاء الحرب الدامية في البلاد.

وقال وحيدالله جمازاده الناطق باسم حاكم ولاية غزنة، إن القنبلة ”انفجرت في الساعة 10,30 صباحا، عندما كانت الحافلة في طريقها من كابول إلى مدينة غزنة الشرقية، وإن تسعة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، قتلوا في الانفجار“.

وأوضح آدم خان سيرات الناطق باسم شرطة غزنة، أن أربعة شرطيين أصيبوا أيضا في الانفجار، وألقى باللوم على حركة طالبان في الهجوم.

ورغم انضمامها إلى محادثات السلام مع الحكومة، الشهر الماضي، صعدت حركة طالبان العنف؛ في محاولة لممارسة ضغط في المفاوضات.

وقال مبعوث الولايات المتحدة إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن القتال يهدد عملية السلام.

وقالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 50 شخصا قتلوا في هجمات، في الأسبوع السابق، متهمة الأطراف المتحاربة بالفشل في حماية المدنيين.